Боец ММА Магомед Исмаилов запросил за бой с Владимиром Минеевым 30 млн рублей, а также предложил заменить ринг-герл мужчиной, например, капитаном сборной России по футболу Артемом Дзюбой.

Исмаилов отметил, что для такого противостояния он стоит 30 млн рублей, а если драка будет в Америке, то 1 млн долларов.

«Что касается ринг-герл, то пусть это будет какой-то заряженный мужик. Футболист какой-нибудь? Что-то такое. Дзюба, например. Мы порешаем с Дзюбой, как только познакомимся», — сказал Исмаилов в эфире «Матч ТВ.

Свои финансовые аппетиты Исмаилов озвучил для промоутера Камила Гаджиева.