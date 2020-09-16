Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов был прооперирован на сломанной ключице. В ближайшее время специалист вернется в расположение команды.

Как сообщил тренер команды Николай Загурский, операция прошла успешно.

«Врачи решат, когда он сможет присоединиться к команде — 16 или 17 сентября. Ситуация под контролем», — цитирует Загурского ТАСС.

Напомним, Шашилов получил травму 8 сентября в ходе тренировочного занятия в Тюмени. Тренер покидал расположение сборной для получения углублённой медицинской помощи. В этот момент специалист дистанционно продолжал управлять тренировочным процессом национальной команды.