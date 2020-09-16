СКА сыграл в Балашихе в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги против «Авангарда». К игре обе команды подходили в качестве лидеров конференций, поэтому в этом матче определялся самый мощный клуб КХЛ прямо сейчас. Забегая вперед, матч полностью соответствовал вывеске.

Победив в трех играх до этого СКА не стал ничего менять в сравнении с домашней серией: первые звенья остались без изменений. Только Евгений Тимкин занял место Артема Швеца-Рогового. Также на выезд отправились два молодых — защитник Арсений Бринкман, исполнявший роль седьмого игрока обороны и голкипер молодежной сборной России Ярослав Аскаров — в качестве возможного сменщика Александра Самонова.

Аскарову таки пришлось дебютировать за СКА. Уже в первом периоде «Авангард» огорошил армейцев, выйдя вперед на три шайбы. Сначала Зернова удачно сыграл на пятаке, а затем Секач был успешен на добивании. К концу периода вновь забил Зернов, оформивший дубль. Так Брагин и бросил в бой Аскарова.

СКА активизировался во втором периоде. Один из лучшим бомбардиров КХЛ защитник Игорь Ожиганов щелкнул от синей линии и сократил отставание СКА. Команда Брагина почувствовала жареное и осуществила новое давление. СКА стал получать шансы реализовывать большинство. На вторую попытку Линден Вей сунул клюшку под бросок Лукаса Бенгтссона, сократив разрыв в счете до минимума.

Близость цели совсем окрылило СКА. Отыграться удалось еще во втором периоде. Забивавший во всех матчах этого сезона Антон Бурдасов забросил в пустые ворота после паса Миро Аалтонена. Это был шестой гол Бурдасова в шести матчах этого сезона.

В третьем периоде СКА побежал забирать матч. Получил большинство и…пропустил. Хозяева убежали в контру и вновь вышли вперед. А затем сели в оборону. СКА мог забить — моментов было много. Шансы упускали Кузьменко и Галимов. Марченко не забрасыва в пустые ворота. «Авангард» играл на отбор, но устоял даже, когда СКА играл 6 на 4, сняв в большинстве вратаря.

Отыгравшись с 0:3, СКА все равно проиграл. Это первое поражение команды Брагина в КХЛ в основное время.