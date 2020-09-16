Ведущая «Матч ТВ» Мария Орзул выступила в качестве одного из участников нового видео от телеканала, в рамках которого его сотрудники отвечали на критику в свой адрес.

«Чего только не пишут нашим коллегам. В новой регулярной рубрике программы «Все на Матч» ведущие и комментаторы ответили хейтерам», — так описывается ролик, опубликованный инстаграме «Матч ТВ».

«Друзья, я не проститутка! Я просто ведущая «Матч ТВ», которая хочет любви. Всем спасибо», — отметила Орзул на видео.

Напомним, что Дзюбу и Орзул засекли, как они целовались в машине в 2015 году, когда форвард тогда еще «Ростова» находился в расположении сборной России.