Вратарь Михаил Бердин пополнил ряды СКА. Произошло это после обмена, который осуществили СКА и «Сочи». Южному клубу отходят споритвные права на шведского нападающего Оскара Стена. СКА получает права на вратаря Михаил Бердина. Как сообщает официальный сайт СКА, в ближайшее время с голкипером, который возвращается из Северной Америки, будет заключено соглашение до конца текущего сезона.

22-летний Бердин родился в Уфе. Выступает за океаном с сезона 2016/17. Предыдущий сезон он провел в системе «Виннипега» в АХЛ, выступая за клуб «Манитоба». Бердин провел 42 матча и отбивал в среднем 91% бросков по его воротам.