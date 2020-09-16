Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о Санкт-Петербурге. Бразилец признался, что ощущает себя в комфорте в этом городе.

По словам Сантоса, он с самого первого дня чувствует себя как дома. Ему и его семье очень нравится Петербург.

«Для меня это уникальный город, не похожий ни на один другой. Но по ощущениям могу сказать, что моя жизнь в нем очень похожа на жизнь в Бразилии», — приводит слова Сантоса официальный сайт «Зенита».

Напомним, что Дуглас Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года.