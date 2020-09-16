Стало известно полное расписание первого этапа Кубка России по фигурному катанию, который пройдет в Сызрани.

Напомним, что билеты на первый этап Кубка России были распроданы еще за три дня до начала турнира. В продаже не осталось билетов на соревнования в мужском и женском одиночном катании, которые пройдут 19 и 20 сентября.

Отметим, что в женском одиночном катании в Сызрани выступят двукратная чемпионка России Анна Щербакова, олимпийская чемпионка мира Евгения Медведева и другие сильнейшие фигуристки страны.