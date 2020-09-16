Форвард «Барселоны» Лионель Месси может не сыграть в трех стартовых турах испанской Примеры сезона-2020/2021. Все из-за сборной: тренерский штаб сборной Аргентины собирается вызвать своего лидера на первые матчи отборочного турнира ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре. Как сообщает Mundo Deportivo, вынужден пропустить три матчи за «Барселону».

Это связано с тем, что протокол по борьбе с COVID-19 предусматривает двухнедельный карантин по приезду в новую страну. А если Месси будет вызван в стан сборной, ему придётся отправиться в Аргентину за две недели до начала отборочного турнира. В этом случае Месси пропустит матчи «Барселоны» с «Вильярреалом», «Сельтой» и «Севильей».

Напомним, что в 2014 году Месси вместе со сборной Аргентины дошел до финала чемпионата мира в Бразилии.