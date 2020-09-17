СКА продолжит выездную серию гостевой встречей с московским «Спартаком», который возглавляет бывший тренер армейцев Олег Знарок.

СКА в последнем матче уступил «Авангарду», несмотря на то, что команда Валерия Брагина сумела отыграться после счета 0:3. Армейцы сравняли результат, но пропустили в большинстве в третьем периоде. У СКА четыре победы в шести матчах.

«Спартак» в последнем матче проиграл «Трактору» со счетом 1:2. До этого было поражение от минского «Динамо» в овертайме. У «Спартака» две победы в шести матчах.

Матч в Москве начнется в 19.30.