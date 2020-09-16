Испанская «Сельта» в официальном твиттере клуба выложила видеообращение от легенды клубы Александра Мостового.

«Привет, друзья! Привет, болельщики «Сельты»! У Царя есть для вас сообщение», — пишет твиттер.

¡Buenas tardes, amigos! ¡Buenas tardes, afición del Celta! ???????????????? El Zar tiene un mensaje para vosotros. pic.twitter.com/rwqKHfdq98 — RC Celta | #NovaPartida2021 (@RCCelta) September 15, 2020

Обращаясь к болельщикам, Мостовой напомнил о концовке прошлого сезона, когда «Сельта» билась за выживание вплоть до последнего тура. В связи с этим он попросил команду быть более мотивированной и работать с усердием. Кроме того, Мостовой сказал, что всегда открыт в случае, если клубу понадобится помощь своего бывшего игрока.

Напомним, что Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год, проведя за клуб почти 250 матчей и забив более 60 голов.