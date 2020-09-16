«Великие китайские решафлы» — именно так прозвали грядущее изменение в китайской Dota 2 сцене комментаторы и аналитики. PSG.LGD пригласила себе Чжана Xiao8 Нина в роли тренера.

Помимо легендарного игрока в PSG.LGD перешли четыре бывших игрока EHOME Чэн Чжан Faith_bian Жуйда, NothingToSay Цзинь Сяну, Чжао XinQ Цзысину и Чжан y` Липину.

Из предыдущего состава китайской команды остался только один человек, Ван Ame Чуньюй, играющий на позиции 1.

Xiao8 начал свою карьеру в далёком 2011 году и практически сразу начал выступать за PSG.LGD, где завоевал с командой много кубков и достижений, однако Аэгис на The International Чжан взял под знамёнами другой команды. С PSG.LGD Xiao8 дважды занимал третье место на главном турнире года.

Слово «Хiao» означает «директор», а цифра 8 была выбрана игроком потому, что цифры с 1 по 7 были уже заняты, когда он регистрировал свой аккаунт.

Состав PSG.LGD:

— Ван Ame Чуньюй;

— Чэн NothingToSay Цзинь Сян;

— Чжан Faith_bian Жуйда;

— Чжао XinQ Цзысин;

— Чжан y` Липин;

— Чжан Xiao8 Нин (тренер).