Бывший капитан «Зенита» Бранислав Иванович, примкнувший в состав «Вест Бромвич Альбион», поделился эмоциями от возвращения в английскую Премьер-лигу, предвкушая работу с главным тренером команды Славеном Биличем.

«Я счастлив вернуться. Спасибо всем, кто хотел видеть меня здесь, клуб и особенно тренера. Надеюсь, мне удастся помочь команде», — цитирует Ивановича пресс-служба «Вест Брома».

По словам Ивановича, он уже знаком со Славеном. Иванович ответил, что Билич потрясающий и надеется, что вместе добьется успеха. Ивановчи сказал, что Билич понимает футбол и выглядит как парень, за хочется играть.

Напомним, 29 июля Иванович покинул «Зенит» по истечении контракта. С «Зенитом» Иванович дважды выиграл титул РПЛ.