Российская фигуристка Евгения Медведева возвращается к своему прежнему тренеру Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что Медведева ушла от Тутберидзе после Олимпиады-2018, перейдя в группу канадского тренера Брайана Орсера и начав тренироваться в Торонто.

Однако из-за отсутствия транспортного сообщения между Россией и Канадой Медведева готовилась к новому сезону в Москве, занимаясь в ЦСКА.

Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр 2018 года и двукратной чемпионкой мира (2016, 2017).