Главный тренер СКА Валерий Брагин объяснил преображение Антона Бурдасова после поражения от «Авангарда» (3:4) в игре регулярного чемпионата КХЛ.

Брагин отметил, что самое главное, что команда не опустила руки, проигрывая 0:3, продолжала гнуть свою линию. Очередную шайбу забросил Антон Бурдасов, записав на свой счет шестую шайбу в шести матчах кряду.

«Антон Бурдасов хорошо работал, правильно использует свои сильные стороны, отсюда рекорд», — сказал Брагин

Следующий матч СКА проведет против московского «Спартака», который возглавляет бывший тренер армейцев Олег Знарок. Встреча состоится в четверг в 19.30.