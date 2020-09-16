Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал известного режиссера Леонида Рахлина компенсировать убытки компании «СПК» за постановку мюзикла «Маугли&Лия. Lоvе story». Об этом сообщает АБН.

Сумма, о которой идет речь, кружится вокруг 1,5 млн рублей.

Мюзикл популярного режиссера-постановщика и лауреата международных театральных премий Льва Рахлина проходил на сцене ДК имени Ленсовета в прошлом году.

Суд постановил, что Рахлин в январе 2019 года заключил с ООО «СПК» договор об оказании услуг по проведению концертной программы на сцене ДК им. Ленсовета.

В материалах суда сообщается, что организатором была уплачена аренда Большого театрального зала со всем стационарно установленным оборудованием, вспомогательными помещениями, всем дежурным, техническим и обслуживающим персоналом, а также разработан дизайн полиграфической продукции для проведения рекламной кампании концертной программы.