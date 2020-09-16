В фигурном катании громыхнула очередная бомба, переплюнувшая даже уход Александры Трусовой и Алены Косторной к Евгению Плющенко.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева возвращается к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. К той самой, от кого со звоном уходила в 2018 году после олимпийского серебра в Пхенчанге.

У проницательных болельщиков закрались подозрения еще несколько дней назад. Во время контрольных прокатов Этери Тутберидзе сделала отдельные фотографии с Татьяной Тарасовой и Евгенией Медведевой. Как мы знаем, Тарасова любит Медведеву (и не любит Плющенко), а вот отношение к ним со стороны Тутберидзе все последнее время публично было холодным.

Но время прошло, прежние обиды забылись, градус соперничества снизился. А в качестве «главного врага» теперь совсем другой человек. Ради противостояния с ним можно и помириться. Медведева и Тутберидзе объединяются для борьбы с командой Евгения Плющенко.

Какие могут быть мотивы этого решения? Совпало многое. Тутберидзе за несколько месяцев, по сути, лишилась трех праймовых фигуристок. Уход Трусовой и Косторной, скрытое завершение карьеры Загитовой, — для Тутберидзе это означало одно. Стало значительно меньше топовых фигуристок, с которыми можно было бы занимать высокие места здесь и сейчас. Медведева хоть и находится на спаде, но еще способна заехать в верхнюю пятерку.

Для Тутберидзе возвращение Медведевой — блистательный пиар-ход. Теперь все будут говорить только об этом, а не о новых пополнениях Академии Плющенко. Другие фигуристки команды Тутберидзе Валиева и Щербакова в этом время смогут сконцентрироваться на процессе.

Для Медведевой возвращение носит прагматичный характер. С ее канадским тренером Брайаном Орсером не было возможности проводить время на льду. Дистанционная поддержка от специалиста — это, конечно, слабое подспорье для успешного выступления.

При этом Медведева помнит, что свои лучшие результаты она показывала у Тутберидзе. У той Тутберидзе, у которой еще не было Алины Загитовой. Так что Медведева возвращается не просто к Тутберидзе. Она возвращается к Тутберидзе, у которой снова нет Загитовой.

В жизни Медведевой пока нет олимпийского золота. И то упорство, с которым Евгения еще продолжает карьеру в отличие от своих примерных ровесниц Сотниковой, Липницкой и Загитовой, ясно говорит о том, что свою мечту она все еще хочет реализовать.