Вероятный камбек двукратной чемпионки мира российской фигуристки Евгении Медведевой в группу тренера Этери Тутберидзе оценила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

По словам специалиста, который недавно сделал фотографию с Этери Тутберидзе, это отличный вариант.

«Это прекрасное решение и единственное правильное», — приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».

Напомним, что Медведева выиграла две серебряные медали на Олимпиаде в Пхенчанге, а затем ушла от Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.

Сейчас некоторые СМИ сообщили о возвращении фигуристки в группы к Этери Тутберидзе.