Вероятный камбек двукратной чемпионки мира российской фигуристки Евгении Медведевой в группу тренера Этери Тутберидзе оценила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.
По словам специалиста, который недавно сделал фотографию с Этери Тутберидзе, это отличный вариант.
«Это прекрасное решение и единственное правильное», — приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».
Напомним, что Медведева выиграла две серебряные медали на Олимпиаде в Пхенчанге, а затем ушла от Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.
Сейчас некоторые СМИ сообщили о возвращении фигуристки в группы к Этери Тутберидзе.
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