Российская телеведущая Ольга Бузова поведала свои впечатления от участия в шоу «Ледниковый период», где она будет выступать в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. Об этом пишет «Москва.ру».

Селебрити отметила, что с помощью этих тренировок она поняла, что фигурное катание не такой и легкий вид спорта, несмотря на то, это выглядит со стороны.

«Это каторжный труд, хотя раньше я думала, что этот спорт чуть проще другие», — отметила Бузова.

Фигуристка подчеркнула, что ранее никогда не занималась фигурным катанием, поэтому тренировочный процесс стал для нее шоком.

Ранее Ольга Бузова уже рассказывала о том, как продвигается подготовка к новому сезону шоу «Ледниковый период».