Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сегодня стартует тренировки в «Хрустальном», занимаясь под опекой тренера Этери Тутберидзе.

«Уже сегодня Медведева должна провести первую тренировку в Хрустальном с Этери Тутберидзе», – сообщил журналист Василий Конов в телеграме.

Также об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что с 2018 года Медведева работала с канадским специалистом Брайаном Орсером. Сегодня стало известно, что фигуристка приняла решение вернуться к Тутберидзе.

В жизни Медведевой пока нет олимпийского золота. И то упорство, с которым Евгения еще продолжает карьеру в отличие от своих примерных ровесниц Сотниковой, Липницкой и Загитовой, ясно говорит о том, что свою мечту она все еще хочет реализовать. Читайте об этом в тексте Nevasport.