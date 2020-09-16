Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила весть о возвращении российской фигуристки Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе.

По словам Гончеренко, девочки начинают смотреть в будущее, которое не бывает без прошлого, учитывая удачи Медведевой у Тутберидзе.

«Если это достоверная информация, в этом есть рациональное зерно, учитывая разговоры о повышении возрастного ценза. Это вполне логично, что она, оценив ситуацию, решила вернуться туда, где был успех, если это свершится, могу пожелать только удачи», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Как отметила Гончеренко, вопрос будет только в решении Этери Георгиевны, насколько она психологически и морально сможет это понять и принять.

Отметим, что для Медведевой возвращение носит прагматичный характер. С ее канадским тренером Брайаном Орсером не было возможности проводить время на льду. Дистанционная поддержка от специалиста — это, конечно, слабое подспорье для успешного выступления.

При этом Медведева помнит, что свои лучшие результаты она показывала у Тутберидзе. У той Тутберидзе, у которой еще не было Алины Загитовой. Так что Медведева возвращается не просто к Тутберидзе. Она возвращается к Тутберидзе, у которой снова нет Загитовой. Подробнее — в тексте Nevasport.