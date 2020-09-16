Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух оценил возвращение Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе.

Авербух пожелал удачи этому сотрудничеству — и Евгении, и Этери. На взгляд Авербуха, это самое разумное, что можно было сейчас сделать.

«Это по-человечески очень правильно. Евгения возвращается к тому человеку, который привел ее ко всем выдающимся результатам», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

Отметим, что для Медведевой возвращение носит прагматичный характер. С ее канадским тренером Брайаном Орсером не было возможности проводить время на льду. Дистанционная поддержка от специалиста — это, конечно, слабое подспорье для успешного выступления.

При этом Медведева помнит, что свои лучшие результаты она показывала у Тутберидзе. У той Тутберидзе, у которой еще не было Алины Загитовой. Так что Медведева возвращается не просто к Тутберидзе. Она возвращается к Тутберидзе, у которой снова нет Загитовой. Подробнее — в тексте Nevasport.