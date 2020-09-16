Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков отметил возвращение в группу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Железняков написал в соцсети, что очень рад этому событию.

Женю всегда любил и уважал как родную дочь. Добро пожаловать назад в семью, к истокам», – написал Железняков.

Напомним, что 11 лет тренировалась у Тутберидзе, а последние два сезона сотрудначал с канадским специалистом Брайаном Орсером, с которым не было возможности проводить время на льду из пандемии коронавируса. Дистанционная поддержка от специалиста — это, конечно, слабое подспорье для успешного выступления.

При этом Медведева помнит, что свои лучшие результаты она показывала у Тутберидзе. У той Тутберидзе, у которой еще не было Алины Загитовой. Так что Медведева возвращается не просто к Тутберидзе. Она возвращается к Тутберидзе, у которой снова нет Загитовой. Подробнее — в тексте Nevasport.