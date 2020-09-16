Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал выступление петербургской команды в этом сезоне. По его словам «Зенит» идет по улучшенному графику в чемпионате РПЛ.

«Может быть, рано подводить итоги стартовому отрезку сезона, но «Зенит» опережает свой рекордный чемпионский график на два очка. Каким отрывом это закончилось, мы помним», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Напомним, что «Зенит» выиграл чемпионат России-2019/20 с 72 очками, опередив финишировавший вторым московский «Локомотив» на 15 очков. Сейчас у лидирующего «Зенита» 16 очков после 7-м туров.

Ранее Медведев отреагировал на сообщения СМИ о том, что клуб сделал новое предложение по трансферу Николы Влашича из ЦСКА.