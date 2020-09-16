«Зенит» в игре 2-го тура молодежного первенства России обыграл в гостях «Уфу» со счетом 2:0.

Команде Константина Зырянова удалось отличиться на 3-й минуте — после паса в разрез свой момент реализовал Роман Ногтев. В середине первого тайма «Зенит» упрочил преимущество — отличился после подачи с углового Кирилла Фатеева Даниил Князев.

Напомним, что в первом матче сезона «молодежка» «Зенита» уступила «Локомотиву» (0:2). «Уфа» сыграла вничью с воспитанниками академии Коноплева (0:0).

Напомним, год назад «Зенит» обыграл молодежный состав «Барселоны» в товарищеском матче.