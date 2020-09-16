Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что столкнулся с внутренними сложностями. Малафеев обновил свой инстаграм, в котором отметил у себя апатию.
По словам Малафеева, после самоизоляции жизнь постепенно возвращается в привычно русло, однако на душе неспокойно. Малафеев сначала думал, это связано с приближением зимы и ожиданием новой коронавирусной волны, но убеждает себя, что все будет хорошо, однако все равно тревожно.
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➖️Неожиданный день сурка ➖️ ⠀ После самоизоляции жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Мы ходим на работу и в рестораны, общаемся с друзьями, на стадионе болеем за любимую футбольную команду, опять ездим за границу. Но на душе неспокойно. ⠀ Сначала думал, это связано с приближением зимы и ожиданием новой коронавирусной волны. Убеждаю себя, что все будет хорошо. Вроде верю, но все равно тревожно. ⠀ Начинаю размышлять и понимаю, что не хватает работы, которая поднимает с утра и в течение всего дня держит в тонусе. Не хватает ответственности, которая была в «Зените» во время футбольной или управленческой карьеры. ⠀ Да, есть бизнес. Но он отлажен и совместное с супругой руководство агентством занимает не очень много сил. Рынок стабилен, и ежемесячные отчеты радуют. ⠀ Достаточно времени на спорт. Но бег, плавание, бокс и игра в теннис лишь ненадолго заряжают энергией и повышают настроение. ⠀ Проходит несколько часов, и вдруг накатывает апатия, создается ощущения дня сурка и руки опускаются. Хотя уныние — большой грех. ⠀ Жизнь протекает как-то мимо. Есть чувство, что могу больше, не хватает вызова. Нужна цель, чтобы сломя голову двинуться к ней, раскидывая все на своем пути. Думаю, вы понимаете о чем я. ⠀ Мне предлагали пойти в политику, но что-то остановило. Звали на телевидение, но не уверен, что это мое. До пандемии задумывался, а не поехать ли за границу учиться по направлению спортивного менеджмента и управления клубом. Но теперь это не так просто. ⠀ У меня высшее юридическое образование, поэтому сейчас много внимания уделяю юридическим вопросам. Фирма занимается банкротством, оспариванием сделок с недвижимостью, кредиторскими и дебиторскими задолженностями. Это интересное и увлекательное направление, а самое главное — достигаешь результата, который приносит удовольствие. Даже начал задумываться об адвокатском статусе. ⠀ Вот такие непростые мысли меня посещают. Конечно, моя семья, любимые жена и дети придают сил, поддерживают и заряжают положительным настроем. Но иногда нет-нет, да и почувствуешь, что живешь не в полную силу. ⠀ Но и этот этап преодолеем! Ведь все, что нас не убивает, делает только сильнее.
«Проходит несколько часов, и вдруг накатывает апатия, создается ощущения дня сурка и руки опускаются. Хотя уныние — большой грех. Жизнь протекает как-то мимо. Есть чувство, что могу больше, не хватает вызова. Нужна цель, чтобы сломя голову двинуться к ней, раскидывая все на своем пути», — пишет в инстаграме Малафеев.
Ранее жена Малафеева рассказала о проблемах с дочерью.
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