Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что столкнулся с внутренними сложностями. Малафеев обновил свой инстаграм, в котором отметил у себя апатию.

По словам Малафеева, после самоизоляции жизнь постепенно возвращается в привычно русло, однако на душе неспокойно. Малафеев сначала думал, это связано с приближением зимы и ожиданием новой коронавирусной волны, но убеждает себя, что все будет хорошо, однако все равно тревожно.

«Проходит несколько часов, и вдруг накатывает апатия, создается ощущения дня сурка и руки опускаются. Хотя уныние — большой грех. Жизнь протекает как-то мимо. Есть чувство, что могу больше, не хватает вызова. Нужна цель, чтобы сломя голову двинуться к ней, раскидывая все на своем пути», — пишет в инстаграме Малафеев.

Ранее жена Малафеева рассказала о проблемах с дочерью.