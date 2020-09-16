«Ленинградец» неудачно стартовал в элитном раунде Кубка России. В первом матче группы 4 клуб из Ленинградской области принимал «Уфу» и проиграл.

Исход матча решила голевая атака команды Вадима Евсеева на 58-й минуте. Ее точным ударом завершил легионер уфимцев Ловро Бизяк.

Теперь в следующей игре Кубка России «Ленинградец» встретится с «Чертаново» — со своим прототипом из ФНЛ. Этот матч пройдет в конце сентября. Для выхода из группы «Ленинградцу» нужно побеждать, а также надеется, что «Уфа» потеряет очки в игре с «Чертаново».

Напомним, суть «Ленинградца, появившегося на свет летом 2018 года. Тогда с исчезновением «Тосно» и «Динамо СПБ» в Петербурге могла образоваться уникальная и не очень хорошая ситуация: выпускникам петербургских школ, которые оказывались ненужными системе «Зенита», негде было играть на профессиональном уровне.

В Ленинградской области вовремя спохватились. Примерно 10 акционеров скинулись и образовали клуб «Ленинградец». Идея создания принадлежала губернатору Александра Дрозденко, который хотел задействовать значимый и серьезный регион. Область стала одним из акционеров клуба.

«Ленинградец» стал полностью формироваться за счет местных игроков, а также выпускников СДЮШОР «Зенит». Интересные футболисты, которые заканчивали эту школу, теперь автоматически попадают в «Ленинградец». И это хорошо — им уже не нужно уезжать из города.

За два сезона «Ленинградец» уже обжился в зоне «Запад» ПФЛ. Команда, ведомая гендиректором Игорем Левитом, метит выше. Для этой цели даже поменяли тренера — вместо опытного Бориса Рапопорта команду возглавил молодой Денис Бушуев, имеющий знания по развитию футбола в Германии.

«Ленинградец» — это как «Атлетик» Бильбао. Команда формируесят за счет местных воспитанников и точка. Но не забывают и ветеранов. Здесь уже успели поиграть бывшие игроки «Зенита» Максим Астафьев и Олег Власов. А сейчас продолжает карьеру экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

«Ленинградец» — отличная и очень нужная идея для петербургского футбола. Плоды этой идеи мы увидим уже в ближайшем будущем.