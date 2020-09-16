Сегодняшний киберспортивный день обещает быть интересным, рассмотрим самые крутые матчи по CS:GO и Dota 2, где, лично для меня, есть явный фаворит и аутсайдер.

FURIA vs Evil Geniuses

ESL Pro League Season 12 North America

Сложный матч, но тем не менее, очень интересный. Североамериканский регион сейчас очень скучноват из-за отсутствия жёсткой конкуренции в регионе. Есть только 3 команды, которые могут обыграть всех и вся. И именно EG и FURIA одни из этих коллективов.

Evil Geniuses

Злые гении идут со счётом 3-0 по турнирной таблице и делят первое место с бразильцами из Фурии, однако именно они являются фаворитом, по мнению букмекеров. И на это есть причины. 14 выигранных серий подряд, включая финалы cs_summit 6 North America и ESL One Colonge 2020 North America, где Злые Гении обыграли Liquid со счётом 3-2.

FURIA

Безусловно, бразильцы сейчас в хорошей форме и занимают 8 место в рейтинге HLTV, но недавняя встреча против EG расставила всё по своим местам. Две карты по 10-16 в пользу североамериканского коллектива.

Прогноз

Если и делать ставку на сегодняшнюю встречу, то только на Evil Geniuses, которые идут бешеным стриком и не собираются останавливаться.

BIG vs GODSENT

ESL Pro League Season 12 Europe

BIG

Вернёмся в Европу с более простым матчем. Четвёртая лучшая команда мира встретится с 16 в неравной битве. Несмотря на то, что немцы идут с переменным успехом по ходу турнира, GODSENT не должны составлять большой проблемы.

GODSENT

Крепкий тир-2 коллектив, обыгравший в гранд-финале LOOTBET Season 7 Gambit Younsters, но до тир-1 им ещё далеко.

Прогноз

Коэффициент на общую победу BIG небольшой, поэтому можно сыграть по стратегии «догон» на первую и вторую карту. Как по мне, это самый оптимальный вариант.

Team Unique vs NiP

BTS Pro Series Season 3: Europe/CIS

Team Unique

На днях уже писал про эту команду на сайте, ничего не изменилось. Парням нужно много тренировок и опыта для достижения своих целей, но мимо них будут проскакивать соперники не совсем их уровня игры, с которыми будут тяжелейшие проблемы

NiP

Хоть в мире хай-скилл игроков на NiP смотрят с высока, в тир-2 сцене состав показывает более-менее уверенные результаты. Имперцы для них — лёгкая прогулка на турнире.

Прогноз

Bo2 формат немного сбивает, поэтому нужно смотреть по пикам, но я больше склоняюсь к 2-0 от NiP.