Сегодняшний киберспортивный день обещает быть интересным, рассмотрим самые крутые матчи по CS:GO и Dota 2, где, лично для меня, есть явный фаворит и аутсайдер.
FURIA vs Evil Geniuses
ESL Pro League Season 12 North America
Сложный матч, но тем не менее, очень интересный. Североамериканский регион сейчас очень скучноват из-за отсутствия жёсткой конкуренции в регионе. Есть только 3 команды, которые могут обыграть всех и вся. И именно EG и FURIA одни из этих коллективов.
Evil Geniuses
Злые гении идут со счётом 3-0 по турнирной таблице и делят первое место с бразильцами из Фурии, однако именно они являются фаворитом, по мнению букмекеров. И на это есть причины. 14 выигранных серий подряд, включая финалы cs_summit 6 North America и ESL One Colonge 2020 North America, где Злые Гении обыграли Liquid со счётом 3-2.
FURIA
Безусловно, бразильцы сейчас в хорошей форме и занимают 8 место в рейтинге HLTV, но недавняя встреча против EG расставила всё по своим местам. Две карты по 10-16 в пользу североамериканского коллектива.
Прогноз
Если и делать ставку на сегодняшнюю встречу, то только на Evil Geniuses, которые идут бешеным стриком и не собираются останавливаться.
BIG vs GODSENT
ESL Pro League Season 12 Europe
BIG
Вернёмся в Европу с более простым матчем. Четвёртая лучшая команда мира встретится с 16 в неравной битве. Несмотря на то, что немцы идут с переменным успехом по ходу турнира, GODSENT не должны составлять большой проблемы.
GODSENT
Крепкий тир-2 коллектив, обыгравший в гранд-финале LOOTBET Season 7 Gambit Younsters, но до тир-1 им ещё далеко.
Прогноз
Коэффициент на общую победу BIG небольшой, поэтому можно сыграть по стратегии «догон» на первую и вторую карту. Как по мне, это самый оптимальный вариант.
Team Unique vs NiP
BTS Pro Series Season 3: Europe/CIS
Team Unique
На днях уже писал про эту команду на сайте, ничего не изменилось. Парням нужно много тренировок и опыта для достижения своих целей, но мимо них будут проскакивать соперники не совсем их уровня игры, с которыми будут тяжелейшие проблемы
NiP
Хоть в мире хай-скилл игроков на NiP смотрят с высока, в тир-2 сцене состав показывает более-менее уверенные результаты. Имперцы для них — лёгкая прогулка на турнире.
Прогноз
Bo2 формат немного сбивает, поэтому нужно смотреть по пикам, но я больше склоняюсь к 2-0 от NiP.
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