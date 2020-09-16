Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева оценила свое возвращение в группу бывшего тренера Этери Тутберидзе.

По словам Медведевой, она очень благодарна Брайану за проделанную работу. И просто безумно благодарна за его понимание: Орсер отнесся с глубочайшим пониманием и одобрением к ее решению.

«У нас с Этери Георгиевной все хорошо: мы встретились, поговорили, сегодня начали работу. Посмотрим», – отметила Медведева в эфире Первого канала.

Напомним, что после Олимпийских игр-2018 Медведева выиграла серебро в личном и командном турнире, а затем решила покинуть Тутуберидзе и перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.