Президент федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Сергей Чопозов раскрыл факт, что предлагал Евгении Медведевой начать выступать за город на Неве. Это было до того, как спортсменка решила вернуться к Этери Тутберидзе.

Пос словам Чолозова, после прокатов он позвонил Медведевой и озвучил ей свое желание сотрудничать, отметив, что для нее есть хороший проект. Чопозов имел в виду приглашение переехать в Петербург для тренировок, но решил озвучить его при встрече.

«У меня были мысли, чтобы в дальнейшем она как спортсменка представляла Санкт-Петербург. Естественно, мы создали бы для Евгении лучшие условия. Теперь могу только пожелать удачи великой фигуристке, — цитирует Чопозова «Матч ТВ».

Медведева ответила функционеру, что готова еще раз встретится в Москве и все обсудить.

Напомним, что сегодня стало известно о переходе Медведевой в группу к Этери Тутберидзе.