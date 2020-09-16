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  • 16:33,  16 сентября 2020
Фигурное катание
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Медведевой не будут менять программы после перехода к Тутберидзе

медведева
Выступление Евгении Медведевой на ледовом шоу. Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Российская фигуристка Евгения Медведева провела первую тренировку после возвращения в группу тренера Этери Тутберидзе.

Видео с тренировки было показано в эфире «Первого канала». Известно, что программы Медведевой на новый сезон менять не будут.

Отметим, короткая программа фигуристки поставлена под «Маскарад» Арама Хачатуряна, ей занимался чемпион мира-2008 Джеффри Батл. Произвольную поставили под музыку из шоу «Цирк дю Солей», над ней работала Ше-Линн Бурн.

Напомним, что после Олимпийских игр-2018  Медведева выиграла серебро в личном и командном турнире, а затем решила покинуть Тутуберидзе и перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Сегодня стало известно, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе.

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