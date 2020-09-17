Московское «Динамо» спустя 5 лет дебютирует в Лиге Европы. Команда Кирилла Новикова встретится в одноматчевом противостоянии с «Локомотивом» из Тбилиси.

После 11 туров чемпионата Грузии «Локомотив» идет на пятом месте. Два первых тура были сыграны еще в марте. В последних четырех играх у «Локо» три победы и ничья.

Для Кирилла Новикова это дебют в еврокубках. В предыдущем матче чемпионата России «Динамо» проиграло» «Рубину» со счетом 0:1.

Из-за пандемии коронавируса эта встреча пройдет в формате одного матча. «Динамо» фаворит у букмекеров с коэффициентом 1.44.