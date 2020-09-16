В рамках онлайн пресс-конференции Единой лиги ВТБ были обнародованы бюджеты девяти российских клубов-участников турнира в прошлом сезоне.

Лидером по размеру бюджета стал московский ЦСКА. Бюджет армейцев составил 2 миллиарда 370 миллионов рублей. На втором месте оказались подмосковные «Химки» с 2 миллиардами 149 миллионами рублей. Третий — петербургский «Зенит», бюджет которого равен 1 миллиарду 500 миллионам рублей.

Следом идут краснодарский «Локомотив-Кубань» (1 миллиард 76 миллионов рублей), казанский УНИКС (850 миллионов рублей), «Нижний Новгород» (302 миллиона рублей), пермская «Парма» (294 миллионов рублей), красноярский «Енисей» (237 миллионов рублей) и саратовский «Автодор» (208 миллионов рублей).

Бюджет Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне оказался профицитным, доходы составили 690,6 миллионов рублей, расходы – 553,2 миллионов рублей.