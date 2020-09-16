Российская фигуристка Алина Загитова провела съемочный день в шоу «Ледниковый период» «Первого канала».

На видео в Instagram идет подготовка к съемкам, на Загитовой – розовое платье. На другом ролике она подпевает песне рэпера Басты «Сансара».

Отметим, Загитова – соведущая Алексея Ягудина в новом сезоне телепроекта. До Загитовой ведущей шоу была Алла Михеева, а единственной действующей фигуристкой, которая принимала участие в «Ледниковом периоде», была Евгения Медведева.

Напомним, ранее Загитова объявила, что не выступит на контрольных прокатах сборной России, так как хочет сосредоточиться на работе в телевизионном проекте «Ледниковый период» на Первом канале.

В декабре прошлого года Алина объявила о приостановке карьеры, но продолжала тренироваться. В соревнованиях с того момента она не участвовала.