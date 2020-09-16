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  • 18:21,  16 сентября 2020
Фигурное катание
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Экс-ученица Тутберидзе о критике фигуристов после перехода: У нас люди злые, в США лояльнее

Экс-ученица Тутберидзе о критике фигуристов после перехода: У нас люди злые, в США лояльнее
Полина Шелепень. Фото: vk.com/id120827936

Российская фигуристка Полина Шелепень, ранее работавшая в группе Этери Тутберидзе, рассказала о критике фигуристов после того, как те меняют тренеров. По ее словам, в США к этому относятся спокойнее.

«Да, там лояльнее. У нас люди злые. Даже фанаты, что меня удивляет. Когда спортсмен уходит от тренера, фанаты превращаются в антифанатов, хотя человек был и есть, он выступает. А все начинают на него собачиться. В Америке такого нет. Перешел — и ладно», — сказала Шелепень, слова которой приводит Sport24.

По словам фигуристки, она не знает, чего добиваются люди, когда пишут ребенку в комментариях гадости. По мнению Шелепень, это как-то нечеловечно.

Сегодня стало известно, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе.

Напомним, что после Олимпийских игр-2018  Медведева выиграла серебро в личном и командном турнире, а затем решила покинуть Тутуберидзе и перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

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