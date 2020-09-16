Давление со стороны комьюнити Доты на Valve усиливается, и профессиональные игроки начали высказываться в твиттере на счёт недостаточно увлечённого вклада в киберспорт со стороны компании.

Дэвид MoonMeander Тан, выступающий за CR4ZY написал в твиттере, что раздавать косметические предметы недостаточно и что Valve нужно больше общаться с её аудиторией.

Вообразите, компания заработала больше $100 млн, благодаря её участникам и при этом не дает никакой обратной связи и не проводит турниры Dota Pro Circuit до нового года. Valve определенно победили в капиталистической гонке, а мы лишь стадо овец, которых завлекают яркими образами аркан на Windranger и сундуками.

Из-за коронавирусной пандемии Valve пришлось перенести главный чемпионат года The International 2020 на неопределённый срок. Из-за такого решения многие игроки теряют мотивацию и уходят с соревновательной сцены до возобновления DPC сезона. Именно по этой причине легенда североамериканского региона Fear ушёл в инактив.