Вратарь системы «Виннипега» Михаил Бердин поделился мнением о своем переходе в петербургский СКА.

По словам Бердина, он был в курсе насчет обмена, поэтому для него это не стало неожиданностью.

Хоккеист отметил, никакой конкретной роли в СКА ему не обещали.

«В любом клубе все зависит от твоих возможностей. Нужно просто выходить, показывать себя с хорошей стороны и побеждать», — сказал Бердин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, вратарь Михаил Бердин пополнил ряды СКА. Произошло это после обмена, который осуществили СКА и «Сочи». Южному клубу отходят споритвные права на шведского нападающего Оскара Стена. СКА получает права на вратаря Михаил Бердина. Как сообщает официальный сайт СКА, в ближайшее время с голкипером, который возвращается из Северной Америки, будет заключено соглашение до конца текущего сезона.