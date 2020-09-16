Стало известно, где может пройти реванш Поветкина и Уайта

Промоутер Эдди Хирн огласил возможное место проведения реванша между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

По словам Хирна, рассматривается два лондонских стадиона: «Уэмбли Арена», который сможет вместить 12 500 зрителей, и «Альберт-холл», который будет готов принять 5 272 зрителей.

Хирн, слова которого приводит Sky Sports, надеется, что реванш пройдет при зрителях.

Напомним, предыдущий бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта прошел 22 августа, в пятом раунде российский боксер нокаутировал соперника и завоевал титул временного чемпиона WBC, а также почетный пояс WBC Diamond. Почти сразу после победы над Уайтом Поветкин сообщил, что согласен провести бой-реванш.

На счету 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья.