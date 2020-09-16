Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает телеграм-канал «Лапидарность». По информации источника, состояние фигуриста нормальное. Отмечается, Морозов и Тарасова пропустят первый этап Кубка России, который стартует в Сызрани 18 сентября. Также известно, что вопрос выступления на этапе Гран-при США пока не решен. Соревнования будут проходить с 23 по 25 октября в Лас-Вегасе.

В нынешнем сезоне Кубок России является оброчным стартом на чемпионат страны, запланированный на декабрь.

Ранее российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, сообщил, что его партнёрша в межсезонье переболела коронавирусом.