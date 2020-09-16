2020-й год запомнится самыми разными событиями, и спорт здесь играет скорее второстепенную роль. Но с таким утверждением может поспорить фигурное катание: так много скандальных переходов не было никогда раньше. Возвращение Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе, конечно, не сравнится с побегом Трусовой и Косторной, но удивиться есть чему, особенно болельщикам, которые, как это часто бывает, разделились на два лагеря.

Одни счастливы такому повороту в карьере серебряной медалистки ОИ:

«Этери,просто аплодирую вам стоя, за вашу мудрость и силу!!! Удачи Вам и Жене!!!», — пишет пользователь под ником marina_7053.

Другие — крайне злы на Медведеву и до сих пор пытаются столкнуть ее с Алиной Загитовой.

«Спасибо за Алину большое, Этери Георгиевна! «Мы семья» ну да, ну да….» — написал пользователь 1sane4ka1.

Однако позитивных комментариев больше: некоторые даже готовы принять остальных воспитанниц тренера Тутберидзе.

«Ждем остальных) когда нагуляются)))» — пишет simple.haha.

«У Даниила в глазах читается «я уже все понимаю, но ничему не удивляюсь» — отметил болельщик под ником nakkinena по поводу выражения лица Даниила Глейхенгауза на совместном фото тренеров и Медведевой.

Если в Instagram настроения более-менее позитивные, то в Twitter на громкий трансфер смотрят под другим углом.

«А че, Этери опять будет просить не называть Алину олимпийской чемпионкой в присутствии Жени?», — задается вопросом zaginya. По нику можно догадаться, что пользователь фанатеет явно не от Медведевой.

«Никогда не прощу Этери здоровье Жени. Это только на ее совести», — у каждого своя правда, у Natashik_B она вот такая.

«А реально есть кто-то, кто думает, что Женя может вернуться к Этери? Вы не смеётесь?» — такой вопрос вчера задал пользователь ne_yurist, а сегодня узнал, что возможно все.