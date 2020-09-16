Complexity проиграли свою первую игру в группе на ESL Pro League Season 12. Их камнем преткновения стала европейская команда mousesports, которая выиграла свою третью карту и вышла в верхнюю половину турнирной таблицы.

Nuke: Complexity 20 — 22 mousesports

Mirage: Complexity 9 — 16 mousesports

Близкая игра на первой карте с двумя сериями дополнительных раундов ударила по «звёздочкам» и на своём пике Mirage коллектив не показал совершенно ничего в атаке и проиграл первую половину со счётом 3:12.

Теперь Complexity занимают второе место в группе B, а Astralis вырвались на первую строчку с 12 очками, благодаря вчерашней победе над шведским состав Ninjas in Pyjamas. Напомним, за две карты NIP взяли всего 13 раундов.

ESL Pro League Season 12 проходит в онлайн-формате в двух регионах одновременно. В европейском играют 16 команд. Только 8 из них пройдут в стадию плей-офф, где будут бороться за $450 тыс.