Валлийский полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в английский «Тоттенхэм».

Об этом сообщает Marca. По информации источника, клубы и агент футболиста ведут переговоры об аренде. Отмечается, все стороны хотят достичь соглашения по вопросу перехода 31-летнего валлийца. Известно, что лондонский клуб готов полностью платить игроку зарплату, а «сливочные» возьмут на себя бонусы. В данный момент валлиец зарабатывает 600 тысяч фунтов в неделю.

Срок действующего соглашения Бэйла с «Реалом» истекает летом 2022 года.

Напомним, в составе «Тоттенхэма» валлийский футболист выступал с 2007 по 2013 год.

Моуринью уже пробовал подписать валлийца три года назад, когда возглавлял «Манчестер Юнайтед», и остается поклонником футболиста.

В прошедшем сезоне Гарет Бэйл только 12 раз выходил в стартовом составе мадридского клуба.