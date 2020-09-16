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  • 20:05,  16 сентября 2020
Фигурное катание
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«Хорошо, когда все хорошо». Медведева поблагодарила Орсера и показала фото с Тутберидзе

&#171;Хорошо, когда все хорошо&#187;. Медведева поблагодарила Орсера и показала фото с Тутберидзе
Евгения Медведева. Фото: скриншот видео Olympic Channel

Российская фигуристка Евгения Медведева поблагодарила тренеров Брайана Орсера и Трейси Уилсон за сотрудничество.

«Моя любимая наша фотография. P. S. При личном общении я сказала все, что хотела сказать. Спасибо вам», – написала Медведева под снимком.

Затем россиянка опубликовала фотографию с Этери Тутберидзе, Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым. «Хорошо, когда все хорошо. Мы будем много работать, и это здорово», – написала она.

Сегодня стало известно, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе.

Напомним, что после Олимпийских игр-2018  Медведева выиграла серебро в личном и командном турнире, а затем решила покинуть Тутуберидзе и перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. С 2018 по 2020 год российская фигуристка тренировалась в Торонто.

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