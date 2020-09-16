«Хорошо, когда все хорошо». Медведева поблагодарила Орсера и показала фото с Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева поблагодарила тренеров Брайана Орсера и Трейси Уилсон за сотрудничество.
«Моя любимая наша фотография. P. S. При личном общении я сказала все, что хотела сказать. Спасибо вам», – написала Медведева под снимком.
Затем россиянка опубликовала фотографию с Этери Тутберидзе, Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым. «Хорошо, когда все хорошо. Мы будем много работать, и это здорово», – написала она.
Сегодня стало известно, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе.
Напомним, что после Олимпийских игр-2018 Медведева выиграла серебро в личном и командном турнире, а затем решила покинуть Тутуберидзе и перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. С 2018 по 2020 год российская фигуристка тренировалась в Торонто.
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