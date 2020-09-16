«Хорошо, когда все хорошо». Медведева поблагодарила Орсера и показала фото с Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева поблагодарила тренеров Брайана Орсера и Трейси Уилсон за сотрудничество.

«Моя любимая наша фотография. P. S. При личном общении я сказала все, что хотела сказать. Спасибо вам», – написала Медведева под снимком.

Затем россиянка опубликовала фотографию с Этери Тутберидзе, Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым. «Хорошо, когда все хорошо. Мы будем много работать, и это здорово», – написала она.

Сегодня стало известно, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе.