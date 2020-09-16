Российский боец UFC Умар Нурмагомедов в легчайшей весовой категории рассказал, как перенес смерть дяди и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, которого не стало 3 июля от последствий коронавируса.

«Абдулманап был опорой. Я знал, что у меня за спиной есть целая «гора». На него всегда можно рассчитывать. Все покинут этот мир, несмотря на багаж денег или еще чего-то. Относимся к этому как к должному. Он приучал нас к дисциплине, справедливости. Постараемся это передать детям», – сказал Нурмагомедов, слова которого приводит UFC Russia.

Напомним, 57-летний Абдлуманап Нурмагомедов скончался в московской клинике 3 июля. Он перенес коронавирус, который дал осложнения на сердце.