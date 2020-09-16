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  • 20:05,  16 сентября 2020
Фигурное катание
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Волосожар: Вероятно, пандемия была весомой причиной перехода Медведевой к Тутберидзе

Татьяна Волосожар. Фото: Ирина Красько/Nevasport
Татьяна Волосожар. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар поделилась мнением о возвращении Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе.

По словам Волосожар, она ошарашена, потому что новость внезапная. Фигуристка отметила, для Медведевой возвращение к Тутберидзе – хороший вариант, ведь у них был прекрасный тандем.

Волосожар добавила, возможно без пандемии не было бы и перехода.

«Знаю, что Брайан Орсер – прекрасный тренер. Думаю, они обсудили рабочие моменты и поняли, что по видеосвязи у спортсменки нет той отдачи, нет ощущения взаимодействия. Так что, вероятно, это была весомая причина», – сказала Волосожар, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после Олимпийских игр-2018  Медведева выиграла серебро в личном и командном турнире, а затем решила покинуть Тутуберидзе и перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. С 2018 по 2020 год российская фигуристка тренировалась в Торонто.

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