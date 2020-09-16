Волосожар: Вероятно, пандемия была весомой причиной перехода Медведевой к Тутберидзе

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар поделилась мнением о возвращении Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе.

По словам Волосожар, она ошарашена, потому что новость внезапная. Фигуристка отметила, для Медведевой возвращение к Тутберидзе – хороший вариант, ведь у них был прекрасный тандем.

Волосожар добавила, возможно без пандемии не было бы и перехода.

«Знаю, что Брайан Орсер – прекрасный тренер. Думаю, они обсудили рабочие моменты и поняли, что по видеосвязи у спортсменки нет той отдачи, нет ощущения взаимодействия. Так что, вероятно, это была весомая причина», – сказала Волосожар, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».