Тренерский штаб московского «Спартака» назвал стартовый состав команды на матч группового этапа Кубка России против московской «Родины».

В основном составе «Спартака» вышли Александр Максименко, Лукас Айртон, Александр Соболев, Александр Кокорин, Зелимхан Бакаев, Георгий Джикия, Остон Урунов, Илья Кутепов, Алекс Крал, Павел Маслов и Роман Зобнин.

Запасные: Артем Ребров, Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе, Наиль Умяров, Илья Напонов, Илья Голосов, Дмитрий Маркитесов.

Отметим, матч, который проходит в Москве на «Открытие Арене», начался в 19:00.

Ранее «Ленинградец» проиграл «Уфе» со счетом 0:1, пятигорский «Машук-КМВ» уступил «Тамбову» со счетом 1:2, ульяновская «Волга» потерпела поражение от «Урала» со счетом 0:3, а «Сочи» одолел пермскую «Звезду» со счетом 1:0.