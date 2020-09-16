Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась мнением о прокатах в исполнении Евгении Медведевой и ее возвращении.

«Я поаплодировала потому что девочка, понимая, что не готова откататься чисто, не готова на 100% — не снялась, как сделали многие, не испугалась, а вышла и показала то, на что она в данный момент готова. Это уважение к болельщикам и к федерации фигурного катания. В общем, это достойно уважения», — сказала Тутберидзе в эфире «Первого канала».

Тренер отметила, ей кажется, что Медведева сейчас психологически немного надломлена. Тутберидзе добавила, она хочет помочь спортсменке обрести физическую форму на льду, чтобы она себя чувствовала себя комфортнее.

Сегодня стало известно, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе. Известно, что программы Медведевой на новый сезон менять не будут. Короткая программа фигуристки поставлена под «Маскарад» Арама Хачатуряна, ей занимался чемпион мира-2008 Джеффри Батл. Произвольную поставили под музыку из шоу «Цирк дю Солей», над ней работала Ше-Линн Бурн.