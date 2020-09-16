Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил на вопрос о самом перспективном члене башкирского клуба.

Отвечая на вопрос пресс-атташе «Ленинградца», кто из нынешнего состава уфимцев самый перспективный, Евсеев назвал себя.

«Перед вами сидит человек», – сказал Евсеев на видео, которое сам опубликовал в Instagram.

«Секреты не выдаём. Даже после победы. Вызвал огонь на себя» — подписал тренер видеоролик.

Отметим, «Ленинградец» неудачно стартовал в элитном раунде Кубка России. В первом матче группы 4 клуб из Ленинградской области принимал «Уфу» и проиграл. Исход матча решила голевая атака команды Вадима Евсеева на 58-й минуте. Ее точным ударом завершил легионер уфимцев Ловро Бизяк. В следующей игре Кубка России «Ленинградец» встретится с «Чертаново» 30 сентября, «Уфа» также сыграет с «Чертаново», но 21 октября.