Британский боксер Уайт: Выйду на реванш, чтобы победить и нокаутировать Поветкина

Британский боксер-тяжеловес Диллиан Уайт поделился ожиданиями от своего боя-реванша с временным чемпионом WBC в тяжелом весе Александром Поветкиным.

По словам Уайта, он безумно счастлив от того, что получил реванш. Он отметил, ему не терпится вернуться в ринг и побить Александра Поветкина.

«У меня не будет никаких серьезных правок, просто нужно сильнее сконцентрироваться не отвлекаться. Поветкин смог использовать против меня опыт. Я выйду, чтобы победить и нокаутировать Поветкина», – сказал Уайт, слова которого приводит Boxingnews24.