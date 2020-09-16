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  • 20:04,  16 сентября 2020
Бокс/MMA
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Британский боксер Уайт: Выйду на реванш, чтобы победить и нокаутировать Поветкина

Британский боксер Уайт: Выйду на реванш, чтобы победить и нокаутировать Поветкина
Диллиан Уайт. Фото: Instagram.

Британский боксер-тяжеловес Диллиан Уайт поделился ожиданиями от своего боя-реванша с временным чемпионом WBC в тяжелом весе Александром Поветкиным.

По словам Уайта, он безумно счастлив от того, что получил реванш. Он отметил, ему не терпится вернуться в ринг и побить Александра Поветкина.

«У меня не будет никаких серьезных правок, просто нужно сильнее сконцентрироваться не отвлекаться. Поветкин смог использовать против меня опыт. Я выйду, чтобы победить и нокаутировать Поветкина», – сказал Уайт, слова которого приводит Boxingnews24.

Напомним, предыдущий бой Александра Поветкина и Диллиана Уайта прошел 22 августа, в пятом раунде российский боксер нокаутировал соперника и завоевал титул временного чемпиона WBC, а также почетный пояс WBC Diamond. Почти сразу после победы над Уайтом Поветкин сообщил, что согласен провести бой-реванш.

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