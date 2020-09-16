Медведева о возвращении к Тутберидзе: Думала, будет неловко, но дискомфорта нет

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась впечатлениями о возвращении в группу Этери Тутберидзе.

По словам Медведевой, она думала, что ей будет где-то неловко и некомфортно, но на самом деле дискомфорта нет. Фигуристка отметила, это может быть потому, что здесь она провела большую часть своей жизни. Медведева добавила, с Тутберидзе они поговорили, сейчас между ними все хорошо. Медведева считает, что это здорово, и рано или поздно это должно было случиться.

«Наверное, я изменилась. Все-таки я взрослею. Я надеюсь, что изменилась в хорошую сторону, потому что я стараюсь меняться в хорошую сторону. В основном как личность. Сегодня мы приступили к тренировкам. Посмотрим, как будет дальше», – сказала Медведева в эфире «Первого канала».