Медведева о возвращении к Тутберидзе: Думала, будет неловко, но дискомфорта нет

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась впечатлениями о возвращении в группу Этери Тутберидзе.
По словам Медведевой, она думала, что ей будет где-то неловко и некомфортно, но на самом деле дискомфорта нет. Фигуристка отметила, это может быть потому, что здесь она провела большую часть своей жизни. Медведева добавила, с Тутберидзе они поговорили, сейчас между ними все хорошо. Медведева считает, что это здорово, и рано или поздно это должно было случиться.
«Наверное, я изменилась. Все-таки я взрослею. Я надеюсь, что изменилась в хорошую сторону, потому что я стараюсь меняться в хорошую сторону. В основном как личность. Сегодня мы приступили к тренировкам. Посмотрим, как будет дальше», – сказала Медведева в эфире «Первого канала».
Сегодня стало известно, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе. Известно, что программы Медведевой на новый сезон менять не будут. Короткая программа фигуристки поставлена под «Маскарад» Арама Хачатуряна, ей занимался чемпион мира-2008 Джеффри Батл. Произвольную поставили под музыку из шоу «Цирк дю Солей», над ней работала Ше-Линн Бурн.
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