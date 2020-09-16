Боброва о переходе Медведевой к Тутберидзе: Главное, чтобы Жене это пошло на пользу

Российская фигуристка Екатерина Боброва поделилась мнением о возвращении Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе.

По словам Бобровой, как для подруги ей главное, чтобы Медведева получила плюс от того что происходит, какое бы решение ни было принято. Боброва отметила, важно, что Медведева осталась в хороших отношениях с Брайаном Орсером и Трейси Уилсон.

Фигуристка добавила, что от решения вернуться в группу Этери Георгиевны все могут только выиграть.

«Я рада, что Женя возобновляет тренировки под руководством одного из самых сильных тренеров в мире, уверена, что они найдут общий язык в тренировках, и для меня самое главное, чтобы Жене это пошло на пользу, чтобы она росла в профессиональном уровне», – сказала Боброва, слова которого приводит «Р-Спорт».